Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın öldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Nazlı Caddesi'nde meydana geldi. Bir müşterisine mobilya getiren Müjdat Ç.´nin (33) geri manevra yaptığı 16 LDR 58 plakalı kamyonet Necibe Şahin'e çarptı. Şahin´i altına alan kamyonetin sürücü Müjdat Ç., çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın altında sıkışan Şahin, forkliftle kamyonet kaldırılarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Necibe Şahin, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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