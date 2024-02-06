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        Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın öldü

        BURSA'da, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Necibe Şahin (87), yaralandı. Forklift kullanılarak aracın altından çıkarılan Şahin, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:40
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        Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın öldü
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        BURSA'da, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan Necibe Şahin (87), yaralandı. Forklift kullanılarak aracın altından çıkarılan Şahin, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Nazlı Caddesi'nde meydana geldi. Bir müşterisine mobilya getiren Müjdat Ç.´nin (33) geri manevra yaptığı 16 LDR 58 plakalı kamyonet Necibe Şahin'e çarptı. Şahin´i altına alan kamyonetin sürücü Müjdat Ç., çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın altında sıkışan Şahin, forkliftle kamyonet kaldırılarak çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Necibe Şahin, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Müjdat Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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