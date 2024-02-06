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        Bursa'da avukat sevgilisini yağmalayarak darbettiği öne sürülen sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

        Bursa'da birliktelik yaşadığı avukatı yağmalayarak darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:39
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        Bursa'da avukat sevgilisini yağmalayarak darbettiği öne sürülen sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
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        Bursa'da birliktelik yaşadığı avukatı yağmalayarak darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "silahla tehdit", "silahla yağma", "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Mehmet S, müşteki Demet Elçin, Bursa Barosu avukatları, Türkiye Barolar Birliği (TBB) vekili ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

        Olay tarihinden önce tartıştıklarını ve müştekinin aracıyla gelerek konuşmak için kendisini aldığını dile getiren sanık, yolda tartışmaya başladıklarını anlattı.

        Hakkındaki suçlamaları reddederek müştekinin kendisine, "Senden çocuk sahibi olmayı düşündüm" dediğini ve su fırlattığını aktaran sanık, "Sinirle elimin tersiyle vurdum. Sonra alışveriş merkezi tarafına gittik. Birlikte yaşadığımız ev için alışveriş yapmak üzere onun rızasıyla aracı aldım. Döndüğümde evde olmadığını gördüm. Ulaşmaya çalıştım ancak beni farklı yerlere yönlendirdi. Daha sonra benden şikayetçi olmuş." diye konuştu.

        Müşteki Demet Elçin de olayın ardından gözünde kornea yırtılması meydana geldiğini, bu sebeple tedavisinin sürdüğünü söyledi.

        Sanığın telefonunu aldığını ve araçtan ayrılırken kendisine geri verdiğini dile getiren Elçin, olay sırasında çok kez tehdit edilerek darbedildiği için bayıldığını ifade etti.

        Elçin, sanığın kendisine daha önce attığı tehdit ve hakaret içerikli mesajları okuyarak, yaşananlardan sonra aracını sanığa vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı ve cezalandırılmasını istediğini belirtti.

        Heyet, tanık ve avukat taleplerini de dinledi.

        Müştekiye ait telefon HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde avukat Demet Elçin, birliktelik yaşadığı ve aracına aldığı Mehmet S'den, kendisini yağmaladığı ve darbettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan Mehmet S. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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