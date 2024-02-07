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        Evden 1 kamyon çöp çıktı; ekiplere 'Her şeyimi alıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi

        BURSA'da kötü koku ihbarı sonrası 2 katlı evden 1 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Bu sırada Merda Aydınoğlu (60), "Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek ekiplere tepki gösterip, kamyonun peşinden gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:50
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        Evden 1 kamyon çöp çıktı; ekiplere 'Her şeyimi alıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi
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        BURSA'da kötü koku ihbarı sonrası 2 katlı evden 1 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Bu sırada Merda Aydınoğlu (60), "Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek ekiplere tepki gösterip, kamyonun peşinden gitti.

        Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi 11. Sokak'ta hasta eşi Muharrem (70) ve kızı Sevda (32) ile yaşayan Merda Aydınoğlu'na (60) ait 2 katlı evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, evde çok sayıda kedi ve kilolarca çöp olduğunu gördü. Polisin durumu bildirmesi üzerine eve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        ETLER ÇÜRÜMÜŞ

        Evde incelemede bulunan ekipler, çöp poşetlerinde istiflenmiş halde çok sayıda kumaş, tencere ve konserve yemek bulunduğunu belirledi. Aydınoğlu'nun evinde ve sokakta bakımını yaptığı kediler için kaynattığı kemik suyu ve etlerin çürümesi nedeniyle de yoğun bir koku oluştuğu, çöplerin ortasında da yer sofrası kurulduğu görüldü. İzinlerin ardından temizlik yapan ekipler, evden 1 kamyon çöp çıkardı.

        'NE VARSA ATIYORSUNUZ'

        Bu sırada ekipleri engellemek isteyen Merda Aydınoğlu, "Benim kızımın çeyizlerini, tencereleri götürüyorsunuz. Olmaz böyle. Ne varsa atıyorsunuz, istemiyorum. Evimde eşya bırakmadınız, zorla benim evime giremezsiniz. Kendi eskilerimi giyerim, başkalarının kıyafetlerini ne yapayım. Her şeyimi alıyorsunuz, eşyalarımı kamyondan çıkarın" diyerek tepki gösterdi. Aydınoğlu, daha sonra kamyonun peşinden gitti. Çöplerin boşaltılmasının ardından ev, ilaçlanarak temizlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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