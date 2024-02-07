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        Bursa'da boynunu jiletli telin kestiği sahipsiz köpek tedavi edildi

        Bursa'da boynunu jiletli telin kesmesi sonucu yaralanan sahipsiz köpek, sağlığına kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:34
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        Bursa'da boynunu jiletli telin kestiği sahipsiz köpek tedavi edildi
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        Bursa'da boynunu jiletli telin kesmesi sonucu yaralanan sahipsiz köpek, sağlığına kavuşturuldu.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Nilüferköy Mahallesi'nde yol kenarında yaralı köpek olduğuna dair ihbar aldı.

        Harekete geçen ekipler, boynu jiletli telle kesildiği belirlenen köpek, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

        Yaralanan bölgesi veteriner hekimler tarafından temizlenen köpek, başarılı geçen ameliyatın ardından iyileşti.

        Köpeğin, tamamen sağlığına kavuşanan kadar merkezde kalacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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