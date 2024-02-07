Bursa'da boynunu jiletli telin kestiği sahipsiz köpek tedavi edildi

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Nilüferköy Mahallesi'nde yol kenarında yaralı köpek olduğuna dair ihbar aldı.

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