Bursa'da inşaattaki temel kazısı nedeniyle çöken kara yolunda çalışma başladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki bir inşaatın temel kazısı nedeniyle çöken kara yolunun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesinin güney kesiminden İzmir yoluna bağlantı için kullanılan Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanındaki inşaat alanındaki temel kazası nedeniyle yolun bir kısmı çöktü.

İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hemen yolu trafiğe kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da inceleme yaptığı kara yolunun yeniden trafiğe açılması için çalışmalara başlandı.