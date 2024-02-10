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        Bursaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:35
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        Bursaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
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        STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk

        Hakemler: Taner Tuncer, Mustafa Tosun, Levent Yeşilyurt

        BURSASPOR: Deniz Aydın , Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver(Dk.46 Kerem Kök), Abdullah Tazgel, Berat Altındiş, Ömer Turan Görgüç (Dk.46 Yusuf Sertkaya)

        Eren Tunalı, Barış Dalkıran, Kerem Dede (Dk.46 Eren Güler) , Mustafa Genç, Emre Tepegöz (Dk.75 Bilal Güney)

        BEYOĞLU YENİ ÇARŞI : Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Mertcan Aktaş, Berk Ali Nazım, Celil Çelikel, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Emircan Alturan Dk.56 Mehmet Soyarslan) , Yusuf Ali Özer (Dk.50 Muhammed Arda Uzun), Şemsettin Ender Kılıç, Batuhan Ekinci

        Goller: Dk. 45+4)  Murat Güler (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.51 (Pen) Eren Güler (Bursaspor)

        SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler (Bursaspor), Celil Celikel (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, konuk ettiği Beyoğlu Teni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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