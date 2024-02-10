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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da konuştu:

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı olarak sarsılmaz bir birlik içerisinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için kritik bir önemde olduğunun idrakiyle hazırlanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:02
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'da konuştu:
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı olarak sarsılmaz bir birlik içerisinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için kritik bir önemde olduğunun idrakiyle hazırlanıyoruz." dedi.

        Büyükataman, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat 1969'da kurulan Milliyetçi Hareket Partisinin, Türk milliyetçilerinin siyasi arenadaki tek temsilcisi olarak ilkelerinden taviz vermeden mücadelesini bugünlere kadar sürdürdüğünü söyledi.

        Türkiye'nin geçen yıl mayıs ayındaki genel seçimlerde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaptığını belirten Büyükataman, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için önemli bir eşiğin geçildiğini kaydetti.

        Büyükataman, Türkiye'nin önünde şimdi yeni bir eşiğin olduğunu dile getirerek, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri bu anlamda sadece bir yerel seçim olarak görülmemelidir. 31 Mart 2024, Cumhur İttifakı'nın başarılı ve kararlı yönetiminin belediyelerle de perçinlenmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm yönleriyle kökleşmesi için tarihi bir dönüm noktası, muazzam bir fırsattır." diye konuştu.

        Türkiye'nin 2019'dan bu yana muhalefetin yönetiminde bulunan belediyeler marifetiyle kuşatılmak istendiğini vurgulayan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zillet belediyeciliği, Türkiye’nin bekasını hedef alanların, beşinci kol faaliyeti yürütenlerin, bölücülerin ve milli varlığımıza göz dikenlerin ileri karakolu gibi faaliyet göstermektedir. Zillet belediyeciliği Türkiye'yi kuşatma altına almak, Türk milletini ayrıştırmak ve parçalamak isteyen bozguncu zihniyetin taleplerini seslendiren bir merkez üssü durumuna gelmiştir. İşte bu sebeple 31 Mart 2024, bir yerel seçim olmanın çok ötesinde olup Türkiye’nin bekası uğrunda gösterilecek kutlu bir duruşun tarihidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, büyük Türk milletinin sarsılmaz bir irade ile bu duruşu göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur."

        - "Bursa'nın her köşesi Cumhur İttifakı'nın zaferi ile bahtiyar olacaktır"

        İsmet Büyükataman, şehirlerin Cumhur İttifakı'nın ve Milliyetçi Hareket Partisinin "üretken belediyecilik" anlayışına kavuşması gerektiğini ifade etti.

        Yerel seçim hazırlıklarına değinen Büyükataman, "Cumhur İttifakı olarak sarsılmaz bir birlik içerisinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için kritik bir önemde olduğunun idrakiyle hazırlanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye üzerinde yapılan hesapları görüyor, hazırlığımızı buna göre yapıyor, milli birliğimizi hedef alan zilletin ve ihanetin karşısında geçilmeyen bir kale gibi duruyoruz." ifadesini kullandı.

        Cumhur İttifakı'nın hiçbir zaman pazarlıkların, ufak ve gündelik hesapların, menfaatlerin, çıkar çatışmalarının, ayak oyunlarının ittifakı olmadığına dikkati çeken Büyükataman, "Cumhur İttifakı’nın gündeminde yalnızca milletin menfaatleri vardır. Cumhur İttifakı, müreffeh yarınlarımızın umudu, milli birlikteliğimizin ve milletimizin refahının adıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasının müdafaasıdır. Cumhur İttifakı, milli mücadeledir. Cumhur İttifakı, Türk asrının kapılarını açan iradenin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyükataman, seçim sürecinde Bursa'da da Cumhur İttifakı'nın zaferi için partisinin teşkilatlarının tam kadro sahada olacağını anlattı.

        Büyükşehir ve 17 ilçede seçimi birlikte kazanmak için büyük bir uyumla ve azimle "Bursa bizim, Türkiye hepimizin" şiarıyla çalıştıklarını, "Birliğin gücüyle herkes için herkese göre belediye" diyerek başaracaklarını aktaran Büyükataman, şunları kaydetti:

        "Cumhur İttifakı olarak başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Alinur Aktaş olmak üzere 17 ilçedeki adaylarımızın tamamına güveniyoruz. Birlikte kazanmak, Bursa'ya ve Türkiye'ye kazandırmak için yola çıkan Cumhur İttifakı'nın 18 adayına da inanıyor ve net bir şekilde destekliyoruz. Bu süreçte tüm adaylarımızla ve parti teşkilatlarımızla ayrışmaya geçit vermeden, omuz omuza, birlik ve uyum içerisinde yorulmadan çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yüce Allah’ın izni, teşkilatlarımızın gayreti ve aziz milletimizin takdiri ile 31 Mart akşamı Bursa'nın her köşesi Cumhur İttifakı'nın zaferi ile bahtiyar olacaktır."

        Büyükataman'a basın toplantısında MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İl Başkanı Muhammet Tekin, Cumhur İttifakı'nın Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci ile partililer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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