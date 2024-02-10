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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:27
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Melike Erol Özkan

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Onur Kaya)

        Arkas Spor: Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Canham)

        Setler: 25-23, 25-23, 15-25, 25-20

        Süre: 109 dakika (27, 29, 23, 30)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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