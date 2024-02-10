Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Onur Kaya)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Canham)
Setler: 25-23, 25-23, 15-25, 25-20
Süre: 109 dakika (27, 29, 23, 30)
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