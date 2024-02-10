Bursa'da bisikletle minibüse çarparak yaralanan iki kişiden biri hastanede öldü

Bursa'da bisikletle seyir halindeyken toplu taşıma minibüsüne çarpan iki kişiden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yeşilyayla Sokağı'nda seyreden Batın Atalı ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının bulunduğu bisiklet, Mümin Gençoğlu Caddesi'ne girdiklerinde N.C. idaresindeki 16 M10093 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Atalı ve arkadaşı yola savruldu.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Atalı ve arkadaşını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Atalı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen minibüs sürücüsü N.C'nin işlemleri sürüyor.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, Atalı ve arkadaşının bisikletle caddeye çıktıklarında minibüsle çarpışarak savruldukları görülüyor.