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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:20
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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kutlu'nun, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından bıçakla yaralandığı adrese, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli E.D'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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