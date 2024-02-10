Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kutlu'nun, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından bıçakla yaralandığı adrese, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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