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        Kamyonet, aday sürücünün kullandığı otomobile çarptı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin direksiyon sınavındaki aday sürücünün kullandığı otomobile çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:00
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        Kamyonet, aday sürücünün kullandığı otomobile çarptı: 4 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin direksiyon sınavındaki aday sürücünün kullandığı otomobile çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Fatih A. (26) yönetimindeki 16 FH 2053 plakalı kamyonet, direksiyon sınavına giren aday sürücü Sibel A. (32) yönetimindeki 16 PD 403 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü adayı ile otomobildeki sınav gözetmeni Mustafa A. (45), Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülüp tedaviye alındı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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