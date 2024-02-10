Şiddet uyguladığı dini nikahlısının 15 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanıp, öldü (2)

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle, kadının oğlu E.D. tarafından bıçaklanan Erol Kutlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.