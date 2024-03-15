Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan mevkisinde, gece saatlerinde ayı ile yavruları görüntülendi. Yetişkin ayı, çevrede yiyecek aradıktan sonra özel bir şirkete ait güvenlik kulübesine girdi. Görevlinin olmadığı kulübenin pencerelerini iteleyerek kıran ayının içeri girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da yavruları ile gezen ayı, Uludağ bölgesinde pencerelerini kırdığı güvenlik kulübesine girdi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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