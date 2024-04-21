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        85 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın, 54 saat sonra ölü bulundu

        BURSA'nınOrhaneli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz'un (85), 54 saat sonra boş bir arazide cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:15
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        85 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası kadın, 54 saat sonra ölü bulundu
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        BURSA’nınOrhaneli ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz’un (85), 54 saat sonra boş bir arazide cansız bedeni bulundu.

        Orhaneli ilçesi Koçu Mahallesi’nde oğlu ve gelini ile yaşayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz, 19 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipleri, Hacer Ubuz’un saat 05.00’te mahalleden çıktığını tespit etti. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Mahalle ve çevresinde arama başlatan ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Hacer Ubuz’un, mahalleye 2 kilometre mesafedeki boş bir arazide, kayaya dayanmış halde cansız bedenini buldu. Hacer Ubuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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