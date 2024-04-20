Bursa'da 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru anıldı

Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Bursa Adalet Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, acıları paylaşmanın önemini vurguladı.

Bir şehidin acısının sadece onun ailesinin değil, milletin acısı olduğunu belirten Can, şöyle konuştu:

"Cengiz Yiğit kardeşimizin, şehidimizin emanetleri başımızın üstündedir ve başımız üzerinde olmaya devam edecektir. Bu manada bugünlerin önemi, sadece acıları paylaşmak, emanetlere sahip çıkmakla da değil, aynı zamanda bu terör belasını telin etmek, lanetlemek ve terörün kökünü kazımakla olacaktır. Sadece kuru kuruya telin, kınama, lanetlemek de bir şey değil. Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliği, devletle makes bulduğunda en büyük cezayı teröre kesmek, böyle olur. Terör, acıdan besleniyor maalesef. Terör, acıdan beslenirken millet de acıyla kavrulur ve acıyla millet olur. Neşemizle neşeleniyorsak, kederimizle de hep beraber üzüyoruz. O manada başta Cengiz Yiğit kardeşimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun."