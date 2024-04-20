Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru anıldı

        Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

        Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce Bursa Adalet Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, acıları paylaşmanın önemini vurguladı.

        Bir şehidin acısının sadece onun ailesinin değil, milletin acısı olduğunu belirten Can, şöyle konuştu:

        "Cengiz Yiğit kardeşimizin, şehidimizin emanetleri başımızın üstündedir ve başımız üzerinde olmaya devam edecektir. Bu manada bugünlerin önemi, sadece acıları paylaşmak, emanetlere sahip çıkmakla da değil, aynı zamanda bu terör belasını telin etmek, lanetlemek ve terörün kökünü kazımakla olacaktır. Sadece kuru kuruya telin, kınama, lanetlemek de bir şey değil. Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliği, devletle makes bulduğunda en büyük cezayı teröre kesmek, böyle olur. Terör, acıdan besleniyor maalesef. Terör, acıdan beslenirken millet de acıyla kavrulur ve acıyla millet olur. Neşemizle neşeleniyorsak, kederimizle de hep beraber üzüyoruz. O manada başta Cengiz Yiğit kardeşimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun."

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da katılımcılara hitap etti.

        İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua etmesinin ardından, şehidin eşi ve çocukları ile aynı terör saldırısında yaralananlara hediyeler verildi.

        Bursa'da 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan bombalı terör saldırısında Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 personel yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li vekillerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e 'hayırlı...
        AK Parti'li vekillerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e 'hayırlı...
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı
        Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı
        Marmarabirlik bu yıl 5,9 milyar lira net ciro hedefliyor
        Marmarabirlik bu yıl 5,9 milyar lira net ciro hedefliyor
        Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açtı
        Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açtı
        Bursa Devlet Tiyatrosu gelecek hafta 4 oyun sahneleyecek
        Bursa Devlet Tiyatrosu gelecek hafta 4 oyun sahneleyecek