Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 23:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Kuvvetli fırtına sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, dalgaların yükseldiği Kumla ve Kurşunlu mahallelerinde taşkınlar yaşandı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bazı tekneler ise alabora oldu.

        Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarırken belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi

        Benzer Haberler

        Bursa'daki helal gıda çalıştayında hayvanların beslenmesi ve kesim yöntemle...
        Bursa'daki helal gıda çalıştayında hayvanların beslenmesi ve kesim yöntemle...
        Bursa'da 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru anıld...
        Bursa'da 2 yıl önce terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru anıld...
        AK Parti'li vekillerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e 'hayırlı...
        AK Parti'li vekillerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e 'hayırlı...
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı
        Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı
        Marmarabirlik bu yıl 5,9 milyar lira net ciro hedefliyor
        Marmarabirlik bu yıl 5,9 milyar lira net ciro hedefliyor