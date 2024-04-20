Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

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