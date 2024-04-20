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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi

        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:26
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi
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        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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