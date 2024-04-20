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        Babasının izinden giden bağlama ustası 10 metrekarelik atölyesinden dünyaya açılıyor

        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da uzun yıllardır bağlama üreten İsmail Demirkoparan'ın sazları, yurt içi ve dışındaki birçok sanatçı tarafından tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:22
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        Babasının izinden giden bağlama ustası 10 metrekarelik atölyesinden dünyaya açılıyor
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        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da uzun yıllardır bağlama üreten İsmail Demirkoparan'ın sazları, yurt içi ve dışındaki birçok sanatçı tarafından tercih ediliyor.

        Sivas'ta doğup büyüyen, 2004 yılında Bursa'ya yerleşen 53 yaşındaki Demirkoparan, tarihi Tahtakale Mahallesi'ndeki 10 metrekarelik atölyesinde bağlama üretiyor.

        Kişiye özel siparişle çalışan ve bir bağlama için bir ay uğraşan Demirkoparan'ın ürettiği sazları, çok sayıda sanatçı kullanıyor.

        Bağlamaları yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderen Demirkoparan, babasından devraldığı mesleği, şu anda 10 yaşında olan oğlu Demircan'ın sürdürmesini istiyor.

        İsmail Demirkoparan, AA muhabirine, babasından öğrendiği bağlama imalatını ortaokulu bitirdiğinden beri yaptığını söyledi.

        İyi bir bağlama ustası olan babasının 1993'te vefat ettiğini dile getiren Demirkoparan, o tarihten sonra, şu anda Sivas'ta yaşayan kardeşiyle bayrağı devraldıklarını anlattı.

        Bağlamanın yapım sürecine değinen Demirkoparan, "Çoğunlukla bağlamanın teknelerini Samsun Çarşamba'dan temin ediyorum. Genellikle en iyi tekne üretimi Çarşamba'da olur. Kapak kısmı Artvin Borçka'dan geliyor. Sap kısmı ise akgürgen ağacından yapılıyor. Müşterilerim, yaptığım işle bana ulaşıyor. Yani birine bağlama üretiyorum, o da başkasına anlatıyor ve öyle ulaşıyorlar. Yaptığım işi benim beğenmem yetiyor. Benim beğendiğimi müşteri de beğeniyor." diye konuştu.

        - "Doğal ses, oyma dut ağacından çıkıyor"

        Şimdiye kadar çok sayıda bağlama ürettiğini vurgulayan Demirkoparan, "Sümer Ezgü ve Erdal Erzincan başta olmak üzere birçok tanınmış isme bağlama yaptım. Ayrıca yöresel sanatçılarımıza bağlama üretiyorum. Sadece Türkiye değil, birçok ülkeye de bağlama gönderiyorum. Şimdiye kadar ABD, İsviçre, Almanya, Fransa gibi ülkelere gönderdim." dedi.

        Ürettiği bağlamaların ömürlük olduğunu ifade eden Demirkoparan, sazın sapını sıcak tutkalla monte ettikten sonra kuruması gerektiğini, bu nedenle yapım süresinin bir ayı bulduğunu belirtti.

        Bir konserde ya da etkinlikte, yaptığı bağlamayı çalan sanatçıları görünce gururlandığını anlatan Demirkoparan, şunları kaydetti:

        "İzlerken daha güzelini yapabilir miyim diye düşünüyorum. Böylelikle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sivas'ta bir kardeşim var, o da bağlama üretiyor. Ayrıca 2 kardeşim ile eşim ve çocuklarım da bağlama çalabiliyor. Eşim bağlama eğitmeni. Ailece bu sanatı yapmaya çalışıyoruz. Doğal ses, oyma dut ağacından çıkıyor. Yıllar geçtikçe sese değer katan dut ağacıdır. Dutun ardından oyma kestane de güzeldir. Siparişleri sıraya koyuyorum. En fazla 45 günde bağlamayı üretip teslim ediyorum. Kişiye özel de bağlamalar yapıyorum. 3 telli, 5 telli, divan, kısa bağlama, müşterinin isteğine göre üretiyoruz."

        Demirkoparan, erken saatlerde açtığı atölyesinde 20.00'ye, 21.00'e kadar çalıştığını bildirdi.

        Oğlunun zımpara yaparak bu işe başladığını anlatan Demirkoparan, "Ayrıca kendisine bir de cura yaptık. Onu da annesinin sayesinde çalmaya başladı." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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