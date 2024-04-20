Uludağ, bu kez kiraz çiçekleriyle beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları merkezlerinden Uludağ, kayak sezonun ardından bu kez de kiraz ağaçlarının açan çiçekleriyle beyaza büründü.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olmasının yanı sıra, 33’ü Uludağ endemiği, 138’i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Uludağ, kayak sezonu dışında da güzelliği ile dikkat çekiyor. Kış aylarında, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, ilkbaharda kiraz ağaçlarının çiçek açması ile tekrar beyaza büründü. Çiçek açan kiraz ağalarını görenler, “Beyaz Cennet bu kez, çiçeklerden oluşan beyaz gelinliğini giydi" dedi.