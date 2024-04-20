Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ, bu kez kiraz çiçekleriyle beyaza büründü

        TÜRKİYE'nin önemli kış sporları merkezlerinden Uludağ, kayak sezonun ardından bu kez de kiraz ağaçlarının açan çiçekleriyle beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ, bu kez kiraz çiçekleriyle beyaza büründü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin önemli kış sporları merkezlerinden Uludağ, kayak sezonun ardından bu kez de kiraz ağaçlarının açan çiçekleriyle beyaza büründü.

        Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olmasının yanı sıra, 33’ü Uludağ endemiği, 138’i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Uludağ, kayak sezonu dışında da güzelliği ile dikkat çekiyor. Kış aylarında, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, ilkbaharda kiraz ağaçlarının çiçek açması ile tekrar beyaza büründü. Çiçek açan kiraz ağalarını görenler, “Beyaz Cennet bu kez, çiçeklerden oluşan beyaz gelinliğini giydi" dedi.

        'BURADA 4 MEVSİM FARKLI RENKLER OLUŞUYOR"

        Kırsal Bağlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Güngör (41), Uludağ'da doğanın, 4 mevsim farklı renkler sergilediğini belirterek, “Kışın, karla kaplanması nedeniyle beyaza bürünen harika bir Uludağ gördük. İlkbahar aylarında ise kiraz bahçelerin çiçek açmasıyla zirve yine beyaza büründü. Biz de bu manzaranın tadını çıkartıyoruz. Yaklaşık 2 hafta sonra bu beyaz cennet örtüsünü değiştirecek ve temmuz ayında burası olgunlaşan kirazlarımızla kırmızıya bürünecek. Sadece bu güzelliği izlemek için özel olarak gelenler oluyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        İznik Gölü'nde gümüş balığının ihracat yolculuğu başladı
        İznik Gölü'nde gümüş balığının ihracat yolculuğu başladı
        Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaraland...
        Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaraland...
        Bursa'da et lokantasındaki yangın söndürüldü
        Bursa'da et lokantasındaki yangın söndürüldü
        Bursa'da "huzur ve güven" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı
        Bursa'da "huzur ve güven" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı
        Bursa'da 500 polis ve bekçi ile 'huzur' uygulaması
        Bursa'da 500 polis ve bekçi ile 'huzur' uygulaması
        Bursa'da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı
        Bursa'da yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı