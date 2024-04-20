Bursa'da 500 polis ve bekçi ile 'huzur' uygulaması

BURSA'da 500 polis ve bekçinin katılımıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 3 bin 500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılıp, aranan 15 kişi yakalanırken, 1329 araç kontrol edildi, 22 sürücüye toplam 150 bin 859 TL cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde huzur uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 500 personel katıldı. Parklar, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü- alkolsüz mekanlar kontrol edilirken, trafik ekipleri de yol uygulamaları yaptı. Uygulamada toplam 3 bin 500 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 63 fişek, bir miktar esrar ile bonzai ele geçirildi.