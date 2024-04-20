Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaralandı

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Duvarın enkazı, binada aynı kattaki 2 dairenin yan duvarlarına devrildi. Otoparktaki bir otomobil de enkaz altında kaldı.

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