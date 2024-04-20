Bursa'da sağanak sırasında istinat duvarı çöktü; 2 yaralı

Hasar gören araçlar vinç ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gemlik Yeni Mahalle’de gece saatlerinde yoğun yağış nedeni ile 3 bloklu bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda, park halindeki 2 araç ise oluşan çukura düşerek hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmenin meydana geldiği alanın yakınında oturan bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı. Olayda park halindeki 2 araç hasar görürken, çevredeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.