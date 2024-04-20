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        Bursa'daki helal gıda çalıştayında hayvanların beslenmesi ve kesim yöntemleri konuşuldu

        Dünya Helal Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) "Helal Gıda Bakımından Hayvanların Beslenmesi ve Kesim Yöntemleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:18
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        Bursa'daki helal gıda çalıştayında hayvanların beslenmesi ve kesim yöntemleri konuşuldu
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        Dünya Helal Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) "Helal Gıda Bakımından Hayvanların Beslenmesi ve Kesim Yöntemleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Türkiye'deki bazı üniversitelerin Veteriner, Ziraat, İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleri ile Gıda Mühendisliği Bölümlerinden akademisyenler, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü uzmanları, Helal Akreditasyon Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda sunumlar yaptı.

        BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, AA muhabirine, çalıştayda konunun uzmanları tarafından hayvanların beslenmesi ve kesim yöntemlerinin helal gıda bakımından tartışıldığını söyledi.

        Müslüman toplumların beslenme ihtiyacını karşılarken gıdanın helalliğini göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

        "Bugün hayvan refahı, beslenmesinde çeşitli besin maddeleri, kimyasallar kullanılıyor. Bunların içeriği neleri kapsıyor ve bu maddelerin dini açıdan hükmü ne? Bunların helalliği, katkısı, etkisi gibi konuların konuşulması lazım. Dolayısıyla buradaki konularımızdan biri, hayvanların beslenmesinde kullanılan maddelerin içeriği bakımından helallik ve haramlığını ortaya koymak, Müslümanların bu tür besinle beslenen hayvanların ürünlerini kullanabilmelerinin hükmünü ortaya koymak ve bir yol göstermek.

        Kesim bakımından öne çıkan konu şu; boğazlanan hayvanın boğazlanmadan önce canlı olması lazım. Çünkü öyle hayvanın boğazlanmasının bir anlamı yok. O, meyte, leş hükmünde ve yenilmesi haram. Şoklama, bayıltma gibi çeşitli kesim yöntemleri var. Bu gibi durumlarda hayvan canlılığını koruyor mu korumuyor mu? Bunun belirlenmesi lazım. Diğer taraftan kanın akması gerekiyor, helalliğin ortaya çıkması için. O halde bayıltma anında kalp duruyorsa, şoklanan hayvanın kanı duruyorsa o zaman kalp kanı pompalamayacağı için akmayacaktır ve bunun da helalliğe etkisi gündeme gelecektir."

        Dünya Helal Birliği Başkanı Ahmet Gelir de çalıştayda, değerli akademisyenlerin görüşlerinden, araştırmalarından istifade ettiklerini dile getirdi.

        Çalıştayın sonuçlarını kitapçık halinde bastıracaklarını, devletin ilgili birimlerine rapor halinde sunacaklarını ve toplumla paylaşacaklarını ifade eden Gelir, "Helal gıda ve hayvanların beslenmesi konusunda bir projeksiyon sunmaya çalışıyoruz." dedi.

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