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        Bursa'da meyve ve sebze ihracatında başarılı firmalara ödül

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2023 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.04.2024 - 14:24
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        Bursa'da meyve ve sebze ihracatında başarılı firmalara ödül
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ile Uludağ Meyve ve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2023 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB Konferans Salonu'ndaki törende, UYMSİB, 5 kategoride 107 firmaya ödül, 55 firmaya ihracata katkı sertifikası, UMSMİB de yine 5 kategoride 83 firmaya ödül, 33 firmaya ihracata katkı sertifikası verdi.

        Meyve sebze mamulleri sektöründe ihracat yıldızı Fine Food firması olurken yaş meyve ve sebze sektörünün şampiyonu ise Perla Fruit oldu.

        UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, programda yaptığı konuşmada, UYMSİB'nin 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 40,4'lük artışla toplam 203 milyon 294 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Bu dönemde en büyük ilk 5 pazarın sırasıyla Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Rusya ve Romanya olduğunu belirten Yazgan, "İhracattaki artış hızımız 2024 yılının ilk üç ayında da kesilmedi ve geçen yıla göre yüzde 20 artış ile 43,9 milyon dolar oldu. Hedefimiz yıl sonuna kadar ihracat artışını sürdürmek ve 2024 yılını da başarıyla tamamlamak." ifadelerini kullandı.

        UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu da meyve sebze mamulleri sektöründe 2023 yılının ihracat açısından zorlu geçtiğini dile getirdi.

        Kamiloğlu, birlik olarak geçen yıl 309 milyon 346 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "İhracatımızda 2022'ye göre 9 milyon dolarlık bir gerileme yaşandı. Sektör toplamında ise yüzde 4,3 oranında ihracat azalması oldu. Bu düşüşün iki sebebi var. Birincisi döviz kurunun baskı altında tutulması. İkincisi ve daha önemlisi ise ihraç ürünlerine getirilen kota ve kısıtlamalar. Enflasyonu kontrol etmenin tek bir yolu var o da üretim. Onun dışında alınan hiçbir önlemin kalıcılığı yoktur."

        Firmalara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona eren törene, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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