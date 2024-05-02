Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

BURSA'da, PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcıılığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Kent merkezi ve İnegöl ilçesinde 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.