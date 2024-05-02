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        Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

        BURSA'da, PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:35
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        Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
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        BURSA'da, PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcıılığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Kent merkezi ve İnegöl ilçesinde 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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