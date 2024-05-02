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        Bursa'da Özgürlük Filosu'yla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen toplantıda, Gazze'ye insani yardım malzemeleri ve aktivistleri taşıması planlanan gemilerden oluşacak Özgürlük Filosu'yla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:54
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        Bursa'da Özgürlük Filosu'yla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen toplantıda, Gazze'ye insani yardım malzemeleri ve aktivistleri taşıması planlanan gemilerden oluşacak Özgürlük Filosu'yla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

        İHH Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, İHH Bursa Afet ve Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın kuruluş amacının sadece ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunmak ve yaraları sarmak olmadığını söyledi.

        Göksun, Filistin'de ateşkesin sağlanması, Refah Sınır Kapısı'nın İsrailliler tarafından kontrol edilmeden açılabilmesi ve Gazze'deki ablukanın tamamen ortadan kaldırabilmesi için birçok eylem yaptıklarını belirtti.

        Ayrıca, İHH'nın da bulunduğu 185 sivil toplum kuruluşunun ortak yürüttüğü Özgürlük Filosu hareketini başlattıklarını anımsatan Göksun, "42 ülkeden 15 binin üzerinde bir katılım talebiyle bu organizasyon yapıldı. Gemiler alındı, görüşmeler yapıldı, insani yardımlar getirildi. Bir insani yardım gemimiz var, iki yolcu gemimiz var. Bunlarla yola çıkılmak istendi." diye konuştu.

        Göksun, İsrail tarafından aktivist gemilerine izin verilmediğini ancak insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına kolaylık sağlanabileceğinin bildirildiğini aktardı.

        Filodaki gemilere çekilecek ülke bayraklarıyla ilgili sorun yaşandığını dile getiren Göksun, bunu aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine, Ariş'e hiçbir yardım kuruluşunun temsilcisinin alınmadığını ifade eden Göksun, "İnşallah önümüzdeki günlerde bizden birkaç temsilci arkadaş o bölgeye gidebilecek ve ayrıca gemileri hareket ettireceğiz. Başka gemiler kiralayıp insani yardım malzemelerinin ulaşmasını sağlamaya çalışacağız ve Refah'tan ne kadar hızlı geçip geçmediğini orada kontrol edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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