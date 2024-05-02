Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İndikleri dere kenarında mahsur kalan 3 arkadaşı, JAK Timleri kurtardı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, gezmek için gittikleri bölgede kayalıklardan indikleri dere kenarında mahsur kalan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İndikleri dere kenarında mahsur kalan 3 arkadaşı, JAK Timleri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, gezmek için gittikleri bölgede kayalıklardan indikleri dere kenarında mahsur kalan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, 30 Nisan saat 17.30 sıralarında Yenisölöz Mahallesi’nde meydana geldi. Sölöz Deresi bölgesine gezmek için giden Beyzanur A., Ali K. ve Ahmet Arda Ş., kayalıklardan aşağıya indi. Dere kenarında oturan 3 arkadaş, bir süre sonra geri dönmek istedi ancak kayalıkları tırmanamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım isteyen 3 arkadaşın ihbarıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dik kayalıklardan emniyet halatı ile dere kenarına inerek 3 gence ulaştı. Islanan ve üşüyen gençlere montlarını veren JAK Timleri, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, Beyzanur A., Ali K. ve Ahmet Arda Ş.’yi, emniyet halatı yardımıyla kayalıklardan çıkardı.

        Genel sağlık durumları iyi olan 3 arkadaş, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        1 Mayıs gözaltılarıyla ilgili önemli açıklama!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Gürcistan'da iç karışıklı sürüyor
        Gürcistan'da iç karışıklı sürüyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz

        Benzer Haberler

        Bursalı 75 yaşındaki lise öğrencisi, torunlarından önce üniversiteye girmey...
        Bursalı 75 yaşındaki lise öğrencisi, torunlarından önce üniversiteye girmey...
        Orhaneli Belediyesi camilerin periyodik temizliği için özel ekip kurdu
        Orhaneli Belediyesi camilerin periyodik temizliği için özel ekip kurdu
        Karacabey Longozu'nda kaybolan kişi 4 saat sonra bulundu
        Karacabey Longozu'nda kaybolan kişi 4 saat sonra bulundu
        Çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çalan şüpheliler kamerada
        Çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çalan şüpheliler kamerada
        Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu
        Bursa'daki longoz ormanlarında kaybolan bisikletli, 4,5 saat sonra bulundu
        Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı