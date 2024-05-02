İndikleri dere kenarında mahsur kalan 3 arkadaşı, JAK Timleri kurtardı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, gezmek için gittikleri bölgede kayalıklardan indikleri dere kenarında mahsur kalan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 30 Nisan saat 17.30 sıralarında Yenisölöz Mahallesi’nde meydana geldi. Sölöz Deresi bölgesine gezmek için giden Beyzanur A., Ali K. ve Ahmet Arda Ş., kayalıklardan aşağıya indi. Dere kenarında oturan 3 arkadaş, bir süre sonra geri dönmek istedi ancak kayalıkları tırmanamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım isteyen 3 arkadaşın ihbarıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dik kayalıklardan emniyet halatı ile dere kenarına inerek 3 gence ulaştı. Islanan ve üşüyen gençlere montlarını veren JAK Timleri, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, Beyzanur A., Ali K. ve Ahmet Arda Ş.’yi, emniyet halatı yardımıyla kayalıklardan çıkardı.