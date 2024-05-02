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        Bursa'da PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Bursa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:37
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        Bursa'da PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 14'ünü yakaladı.

        Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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