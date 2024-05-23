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        Bursa'da, yolda yürürken tabancayla vuruldu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Davut T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:10
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        Bursa'da, yolda yürürken tabancayla vuruldu
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurulan Davut T. (23), yaralandı. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilbursa Caddesi’nde yürüyen Davut T., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sol bacağından yaralanan Davut T. kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Davut T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

        Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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