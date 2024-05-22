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        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana gidip alkol almış (2)

        TUTUKLANDIBursa'nınMudanya ilçesinde, taksiciyi 20 yerinden bıçakladığı öne sürülen Talha Sevinç, 'Kasten öldürmek' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:55
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        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana gidip alkol almış (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'nınMudanya ilçesinde, taksiciyi 20 yerinden bıçakladığı öne sürülen Talha Sevinç, 'Kasten öldürmek' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren sorgulama sonrası şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu arada, arkadaşlarını yaralayan şüphelinin adliyeye çıkarıldığını öğrenen taksi sürücüleri, adliye binası önünde bekledi. Yaşanan saldırıyı, alkışlar ve korna çalıp protesto eden taksiciler, daha sonra adliye binasının önünden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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