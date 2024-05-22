Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana gidip alkol almış (2)

Bursa'nınMudanya ilçesinde, taksiciyi 20 yerinden bıçakladığı öne sürülen Talha Sevinç, 'Kasten öldürmek' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren sorgulama sonrası şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu arada, arkadaşlarını yaralayan şüphelinin adliyeye çıkarıldığını öğrenen taksi sürücüleri, adliye binası önünde bekledi. Yaşanan saldırıyı, alkışlar ve korna çalıp protesto eden taksiciler, daha sonra adliye binasının önünden ayrıldı.

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