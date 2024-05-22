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        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı

        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinde yarın öğleden gece saatlerine kadar şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:38
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        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
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        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinde yarın öğleden gece saatlerine kadar şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın saat 13.00'ten itibaren Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Yenişehir, İznik, Kestel ve İnegöl'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağının öngörüldüğü duyuruldu.

        Açıklamada, 24 Mayıs Cuma günü saat 03.00'e kadar sürmesi beklenen sağanak nedeniyle bu ilçelerde yaşayanların yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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