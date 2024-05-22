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        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunmuş

        BURSA'da Ahmet Bayraktar (43) sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:15
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        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunmuş
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        BURSA'da Ahmet Bayraktar (43) sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Poliste ifade veren S.Ö, "Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim” dedi.

        Olay, 30 Ocak'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bayraktar, sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Olay, kız çocuğunun boynundaki morluğu gören ablasının şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. S.Ö poliste verdiği ifadesinde “Ahmet’in yaşadığı eve gittim. Evinde fotoğrafını gördüğüm kendisinden yaşça büyük olan eşini de bana, 'annem' diye tanıttı. Sonrasında beni yatak odasına getirip annesinin diye eşinin eşyalarını gösterdi. Sonra da istismarda bulundu. Ahmet’in 23 yaşında olduğunu sanıyordum. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum, şikayetciyim" dedi.

        'GERÇEK YAŞINI BİLMİYORDUM’

        Şüpheli Bayraktar da polisteki ifadesinde "Kendisi ile tesadüfen tanıştık. Sosyal medya üzerinden yazışmaya başladık. Geçen süreç içerisinde gönül birlikteliğimiz başladı. Olay günü çok hastaydım. Bana gelmek istedi, pasta yapmak için evime geldi. Koltukta otururken sarılıp öptü. Ben S.Ö’yü 19 yaşında biliyordum. Yaşının küçük olduğunu bilsem kendisiyle ilgilenmezdim" dedi.

        Adliyeye sevk edilen Ahmet Bayraktar ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bayraktar hakkında başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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