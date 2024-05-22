Vali Demirtaş mutfağa girip Bursa'nın meşhur lezzeti pideli köfte hazırladı
Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde mutfağa girip Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte hazırladı.
Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde mutfağa girip Bursa’nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte hazırladı.
Valilik koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde Bursa protokolü mutfağa girdi.
Vali Demirtaş, uzman şeflerin rehberliğinde coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan ve Bursa’nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte yaptı.
Pideli köftenin sadece yemek değil, Bursa'nın zengin kültürel mirasının bir parçası olduğunu belirten Demirtaş'a, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur da eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.