Vali Demirtaş mutfağa girip Bursa'nın meşhur lezzeti pideli köfte hazırladı

Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde mutfağa girip Bursa’nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte hazırladı.

Valilik koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde Bursa protokolü mutfağa girdi.

Vali Demirtaş, uzman şeflerin rehberliğinde coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan ve Bursa’nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte yaptı.

Pideli köftenin sadece yemek değil, Bursa'nın zengin kültürel mirasının bir parçası olduğunu belirten Demirtaş'a, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur da eşlik etti.