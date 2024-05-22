Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Vali Demirtaş mutfağa girip Bursa'nın meşhur lezzeti pideli köfte hazırladı

        Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde mutfağa girip Bursa'nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Demirtaş mutfağa girip Bursa'nın meşhur lezzeti pideli köfte hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde mutfağa girip Bursa’nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte hazırladı.

        Valilik koordinasyonunda bir hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde yapılacak etkinliklerle kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın ikinci gününde Bursa protokolü mutfağa girdi.

        Vali Demirtaş, uzman şeflerin rehberliğinde coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan ve Bursa’nın meşhur lezzetlerinden olan pideli köfte yaptı.

        Pideli köftenin sadece yemek değil, Bursa'nın zengin kültürel mirasının bir parçası olduğunu belirten Demirtaş'a, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Ev sahibiyle tartışan kiracının doğal gazı açıp patlamaya neden olduğu bina...
        Ev sahibiyle tartışan kiracının doğal gazı açıp patlamaya neden olduğu bina...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istis...
        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istis...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı;...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı;...