Ev sahibiyle tartışan kiracının doğal gazı açıp patlamaya neden olduğu binada oturanlar, geceyi akrabalarında geçirdi

BURSA’da psikolojik tedavi gören uyuşturucu bağımlısı Atakan Aksu'nun (40) ev sahibiyle tartıştıktan sonra oturduğu evi, doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakarak patlattığı binada oturanlar, geceyi akrabalarının yanında geçirdi. Gece çocuklarında kaldığını söyleyen Hatice Balı, “Ben binanın 3'ncü katında oturuyorum. Çok yüksek ses geldi. Deprem mi oldu anlamadık hala şoktayız” dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199'uncu Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir eşiyle ayrı olan Atakan Aksu'nun yaşadığı, 3 katlı binanın zemin katında patlama oldu. Patlamada yaralanan Aksu, acıyla sokağa çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sokakta acıyla koşan Atakan Aksu'yu, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aksu'nun vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, doğal gaz borusunun spiral makinesiyle kesildiğini belirledi. Atakan Aksu'nun, ev sahibi ile tartıştığı için evi patlattığı yönünde bilgi alan ekipler, yaptıkları soruşturmada, Aksu'nun bir süredir eşi ile ayrı yaşadığı, bu nedenle bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca madde bağımlısı olduğu da ortaya çıkan Aksu'nun, önce doğal gaz vanasını kapattığı, ardından boruyu kesip tekrar vanayı açtığı, gazın birikmesinin ardından da çakmakla patlamaya neden olduğu öğrenildi.

‘GECEYİ ÇOCUKLARIMIZIN EVİNDE GEÇİRDİK’

Apartmanda oturan Hatice Balı çok korktuğunu söyleyerek, “Ben patlamanın olduğu binanın 3'üncü katında oturuyorum. Bomba mı düştü, deprem mi oldu, anlamadık. Hala olayın şokundayım. Aşağı nasıl indiğimi bilmiyorum. Atakan bizim komşumuzdu. Kendisi iyi bir insandı. Kendisinden böyle bir şeyi beklemezdik. Geceyi çocuklarımın evinde geçirdim. Evimiz kullanılamaz halde” dedi.

'BİR BİDON SUYU ÜSTÜNE DÖKTÜK'

Aynı mahallede yaşayan Ayşe Kaplan ise “Daha önce bu adam eşine şiddet uygulamış. Eşi de bunu terk etmiş. Patlama sırasında ben evdeydim. Panikle dışarı çıktım. Bir baktım bu koşarak aşağı iniyor, 'Yardım edin, su dökün bana, ambulans çağırın' diye. Ben de karşı komşumun çeşmesini açtım. 'Gir buraya' dedim. Bir bidon suyu üstüne döktük. Vücudunda ciddi yanıklar vardı. Üstü başı paramparçaydı. Ben ambulansı aradım. O arada kaçtı. Caddeye gitti” diye konuştu.