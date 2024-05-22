Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ev sahibiyle tartışan kiracının doğal gazı açıp patlamaya neden olduğu binada oturanlar, geceyi akrabalarında geçirdi

        BURSA'da psikolojik tedavi gören uyuşturucu bağımlısı Atakan Aksu'nun (40) ev sahibiyle tartıştıktan sonra oturduğu evi, doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakarak patlattığı binada oturanlar, geceyi akrabalarının yanında geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev sahibiyle tartışan kiracının doğal gazı açıp patlamaya neden olduğu binada oturanlar, geceyi akrabalarında geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’da psikolojik tedavi gören uyuşturucu bağımlısı Atakan Aksu'nun (40) ev sahibiyle tartıştıktan sonra oturduğu evi, doğal gaz borusunu kesip çakmağı çakarak patlattığı binada oturanlar, geceyi akrabalarının yanında geçirdi. Gece çocuklarında kaldığını söyleyen Hatice Balı, “Ben binanın 3'ncü katında oturuyorum. Çok yüksek ses geldi. Deprem mi oldu anlamadık hala şoktayız” dedi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199'uncu Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir eşiyle ayrı olan Atakan Aksu'nun yaşadığı, 3 katlı binanın zemin katında patlama oldu. Patlamada yaralanan Aksu, acıyla sokağa çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sokakta acıyla koşan Atakan Aksu'yu, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aksu'nun vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, doğal gaz borusunun spiral makinesiyle kesildiğini belirledi. Atakan Aksu'nun, ev sahibi ile tartıştığı için evi patlattığı yönünde bilgi alan ekipler, yaptıkları soruşturmada, Aksu'nun bir süredir eşi ile ayrı yaşadığı, bu nedenle bunalıma girdiği ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca madde bağımlısı olduğu da ortaya çıkan Aksu'nun, önce doğal gaz vanasını kapattığı, ardından boruyu kesip tekrar vanayı açtığı, gazın birikmesinin ardından da çakmakla patlamaya neden olduğu öğrenildi.

        ‘GECEYİ ÇOCUKLARIMIZIN EVİNDE GEÇİRDİK’

        Apartmanda oturan Hatice Balı çok korktuğunu söyleyerek, “Ben patlamanın olduğu binanın 3'üncü katında oturuyorum. Bomba mı düştü, deprem mi oldu, anlamadık. Hala olayın şokundayım. Aşağı nasıl indiğimi bilmiyorum. Atakan bizim komşumuzdu. Kendisi iyi bir insandı. Kendisinden böyle bir şeyi beklemezdik. Geceyi çocuklarımın evinde geçirdim. Evimiz kullanılamaz halde” dedi.

        'BİR BİDON SUYU ÜSTÜNE DÖKTÜK'

        Aynı mahallede yaşayan Ayşe Kaplan ise “Daha önce bu adam eşine şiddet uygulamış. Eşi de bunu terk etmiş. Patlama sırasında ben evdeydim. Panikle dışarı çıktım. Bir baktım bu koşarak aşağı iniyor, 'Yardım edin, su dökün bana, ambulans çağırın' diye. Ben de karşı komşumun çeşmesini açtım. 'Gir buraya' dedim. Bir bidon suyu üstüne döktük. Vücudunda ciddi yanıklar vardı. Üstü başı paramparçaydı. Ben ambulansı aradım. O arada kaçtı. Caddeye gitti” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni ilaç modeli geliştirildi
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
        İşte dünyanın en pahalı tüyü!
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli, olay sonrası babasıyla restorana...
        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
        Bursa'nın güney ve doğu ilçelerine sağanak uyarısı
        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istis...
        Yaşça büyük eşini, 'annesi' olarak tanıtıp, 12 yaşındaki kız çocuğuna istis...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı;...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı;...
        "Aşk Hikayen Düşmüş" Bursa'da sahnelendi
        "Aşk Hikayen Düşmüş" Bursa'da sahnelendi