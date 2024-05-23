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        Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın savrulan dorsesine, karşı şeritten gelen otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:45
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        Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın savrulan dorsesine, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR yoldan çıkarak devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Mehmet Ay (46) yönetimindeki 47 PD 135 plakalı gıda malzemesi taşıyan TIR, yağış nedeniyle virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada karşı şeritten gelen Emrah Öz (36) yönetimindeki 16 Y 5468 plakalı otomobil, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı. İki araç da yoldan çıkarken, TIR devrildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hatun Şahin (25), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yol güvenliği alan jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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