Bursa'nın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Bursa'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Tophane Meydanı'nda, Osmangazi Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara Bursa döner kebabı, pideli köfte, cantık, süt helvası, hurma tatlısı sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, etkinlikte, kültürün en önemli unsurlarından birinin yemek olduğunu, bu kültürü gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak gerektiğini söyledi.

Gastronominin dünyada turizmin en önemli unsuru haline geldiğine dikkati çeken Özer, "Yemeği doğru tanıtmak, doğru aktarmak ama aynı zamanda da yemenin sadece yemek olmadığını, gençlere ve geleceğe anlatmak için böyle bir hafta planlandı." dedi.

Sürdürülebilir, sağlıklı, geleneksel ve atıksız mutfağın önemini vurgulayan Özer, kentte tüm ilçelerde bir hafta boyunca coğrafi işaretli ürünlerin, yemeklerin hangi malzemelerle, nasıl doğru bir şekilde yapıldığının anlatılacağını, sergileneceğini, tadılacağını da sözlerine ekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da can boğazdan gelir atasözünü hatırlatarak, "Artık tam tersi oldu. Can boğazdan gidiyor. O yüzden 'fast food' değil, trans yağlı yiyecekler değil, gelin geleneksel Türk yemeklerini yiyin. Can da boğazdan gitmesin. Çünkü gerçekten hem lezzetiyle hem topraktan, ağaçtan gelen ve iyi yetiştirildiğinde de en sağlıklı olan gıdalar, her şeyiyle Türk mutfağında var." diye konuştu.