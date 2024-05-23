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        Bursa'da motosikletli kuryeler bıçaklı saldırı kurbanı üniversite öğrencisi için konvoy düzenledi

        Balıkesir'de pizza götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için Bursa'da motosikletli kuryeler konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:39
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        Bursa'da motosikletli kuryeler bıçaklı saldırı kurbanı üniversite öğrencisi için konvoy düzenledi
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        Balıkesir'de pizza götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için Bursa'da motosikletli kuryeler konvoy oluşturdu.

        Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu önünde bir araya gelen Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi 150 motokurye, Mudanya Yolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Özlüce güzergahını takip ederek İzmir Yolu Caddesi'nden stadyuma döndü.

        Tur süresince Akman'ın fotoğraflarının bulunduğu motosikletlerinin kornalarına basarak farkındalık oluşturmaya çalışan gruba bazı sürücüler yine kornayla destek verdi.

        Türkiye Motosikletli Kuryeler Federasyonu ve Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Turgut Ay, AA muhabirine, yaşanan acı olayı kınadıklarını söyledi.

        Trafik kazası ve diğer adli vakalarda 2022 yılı başından bu yana yaklaşık 200 motokuryenin hayatını kaybettiğini belirten Ay, Akman'ın ailesine ve motokurye camiasına başsağlığı diledi.

        Bu etkinliği Akman'ı anmak ve motokuryelerin karşılaştığı güçlüklere dikkati çekmek için düzenlediklerini dile getiren Ay, destek olan herkese teşekkür etti.

        - "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanacak

        Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti. Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö. (17), Akman'a bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianamede, "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesinin uygulanması talep edilmişti. Ayrıca, E.Ö'nün azmettirici olduğu iddia edilen babası için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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