Bursa'da motosikletli kuryeler bıçaklı saldırı kurbanı üniversite öğrencisi için konvoy düzenledi

Balıkesir'de pizza götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için Bursa'da motosikletli kuryeler konvoy oluşturdu.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu önünde bir araya gelen Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi 150 motokurye, Mudanya Yolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Özlüce güzergahını takip ederek İzmir Yolu Caddesi'nden stadyuma döndü.

Tur süresince Akman'ın fotoğraflarının bulunduğu motosikletlerinin kornalarına basarak farkındalık oluşturmaya çalışan gruba bazı sürücüler yine kornayla destek verdi.

Türkiye Motosikletli Kuryeler Federasyonu ve Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Turgut Ay, AA muhabirine, yaşanan acı olayı kınadıklarını söyledi. Trafik kazası ve diğer adli vakalarda 2022 yılı başından bu yana yaklaşık 200 motokuryenin hayatını kaybettiğini belirten Ay, Akman'ın ailesine ve motokurye camiasına başsağlığı diledi. Bu etkinliği Akman'ı anmak ve motokuryelerin karşılaştığı güçlüklere dikkati çekmek için düzenlediklerini dile getiren Ay, destek olan herkese teşekkür etti.

- "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanacak Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 5 gün önce motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti. Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö. (17), Akman'a bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.