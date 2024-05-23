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        Karacabey'de ilçe idarecileri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaç ve taleplerinin tespiti için çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:41
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        Karacabey'de ilçe idarecileri mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, çadırlarda konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaç ve taleplerinin tespiti için çalışma yapıldı.

        Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas ve Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bakırköy mevkisinde mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

        Kafkas ve beraberindekiler, çadırlarda kalan işçilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sorunlarının giderilmesi konusunda yapılması gerekenleri görüştü. Çocuklarla da sohbet eden idareciler, onlara hediyeler verdi.

        "İlçemize hoş geldiniz. Devlet her zaman yanınızda." diyen Kafkas, yerel yönetimle mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarını kolaylaştıracak ne varsa yapmaya gayret göstereceklerini bildirdi.

        Karacabey'de çalışmaktan mutlu olduklarını dile getiren, yalnızca eskiden çadırlarının yenilenmesini isteyen işçiler ise ilgilerinden dolayı Kafkas ve Karabatı ile yetkililere teşekkür etti.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden çocukların da bulunduğu 210 kişinin ilçeye geldiği bildirildi.

        Elektrik, su, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı mevsimlik tarım işçilerinin düzenli sağlık taramalarının da yapıldığı öğrenildi.

        Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun, Tarım ve Orman Müdürü Vekili İrfan Hızlıbaş, Müftü Abdullah Karaca, Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kurtuluş ile Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula hazır bulundu.

        Yıllardır Karacabey Ovası'na gelerek tarlalarda yevmiye karşılığı çalışan tarım işçileri, eylül ayında sezonun sona ermesiyle memleketlerine dönüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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