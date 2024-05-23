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        Bursa'da dolu yağdı (2)

        GÜRSU'DASAĞANAK ETKİLİ OLDUBursa'nın Gürsu ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:20
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        Bursa'da dolu yağdı (2)
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        GÜRSU'DASAĞANAK ETKİLİ OLDU

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçenin İpekyolu Mahallesi'nde önce dolu, ardından da yağmur yağdı. Yollar dereye dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı evleri su bastı.

        Gürsu ve Kestel'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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