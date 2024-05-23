Bursa'da dolu yağdı (2)

Gürsu ve Kestel'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçenin İpekyolu Mahallesi'nde önce dolu, ardından da yağmur yağdı. Yollar dereye dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı evleri su bastı.

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