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        Sahibinden harçlık aldığı kafeteryadan 2 bin 500 lira çaldı

        YavuzYILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:25
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        Sahibinden harçlık aldığı kafeteryadan 2 bin 500 lira çaldı
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        YavuzYILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, A.O. (14), ara sıra harçlık aldığı İsmail B.'ye (40) ait kafeteryaya girip kasadaki 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın şüphelisi aranıyor.

        Olay, Osmaniye Mahallesi'ndeki İsmail B.'ye ait kafeteryada, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sabah iş yerini açan İsmail B., gece kasada bıraktığı 2 bin 500 liranın olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden iş yerine giren ve kendisinden ara sıra harçlık isteyen A.O. adlı çocuğun, kasadaki parayı aldığını tespit etti. İsmail B.'nin şikayetiyle adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyip parmak izi alan polis, A.O.'yu arıyor.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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