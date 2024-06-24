Bursa'daki 'Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, kadınların üzerine düşüp patladı: 4 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı. Şenlikte panik yaşanırken, olayda Elif K. (11), Melike A. (23), Nazlı K. (16) ve Semra A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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