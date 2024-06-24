Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki 'Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, kadınların üzerine düşüp patladı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişeğin kadınların üzerine düşüp patlaması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 00:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'daki 'Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, kadınların üzerine düşüp patladı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişeğin kadınların üzerine düşüp patlaması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 

        Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı. Şenlikte panik yaşanırken, olayda Elif K. (11), Melike A. (23), Nazlı K. (16) ve Semra A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        Almanya liderliği son nefeste aldı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        İsrail beyaz fosforla saldırdı
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri

        Benzer Haberler

        İznik Gölü'nde devrilen jet skiden suya düşen Kübra boğuldu, sevgilisi göza...
        İznik Gölü'nde devrilen jet skiden suya düşen Kübra boğuldu, sevgilisi göza...
        Jet skiden düşerek İznik Gölü'nde kaybolan kadının cesedi bulundu
        Jet skiden düşerek İznik Gölü'nde kaybolan kadının cesedi bulundu
        JASAT, Bursa'da 4 yıl önce işlenen cinayetin failini telefon görüşmelerinde...
        JASAT, Bursa'da 4 yıl önce işlenen cinayetin failini telefon görüşmelerinde...
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap i...
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap i...
        Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet "yüz giydirme" işlemiyle a...
        Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet "yüz giydirme" işlemiyle a...
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap i...
        Diş hastanesi dönüşü evinde ölü bulunan kadın, çok sayıda ağrı kesici hap i...