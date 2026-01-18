Bursa'da evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.



Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde E.A'nın yaşadığı evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyüyerek S.A'ya ait eve sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki evde hasar oluştu.

