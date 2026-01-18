Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 09:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde evde çıkan ve yan eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

        Kırsal Süleymanbey Mahallesi'nde E.A'nın yaşadığı evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek S.A'ya ait eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Uludağ'da sömestr ve hafta sonu yoğunluğu birleşti Uludağ'da yarıyıl tatili...
        Uludağ'da sömestr ve hafta sonu yoğunluğu birleşti Uludağ'da yarıyıl tatili...
        Bursa'da indirim izdihamı: 100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saa...
        Bursa'da indirim izdihamı: 100 liralık alışveriş için dondurucu soğukta saa...
        Futbol turnuvası kötü alışkanlıklara karşı umut oldu
        Futbol turnuvası kötü alışkanlıklara karşı umut oldu
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı
        Hafif ticari araç, otomobilinin yanında bekleyen sürücü ile TIR'a çarptı: 1...
        Hafif ticari araç, otomobilinin yanında bekleyen sürücü ile TIR'a çarptı: 1...
        Zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı