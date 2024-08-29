Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı'nın Porto Rikolu smaçörü evinde ölü bulundu (2)

Öte yandan Lopez 'in, sosyal medya hesabı üzerinden 23 saat önce takım arkadaşı ile birlikte paylaşım yaptığı yer aldı.

Bursa'da, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımının yeni transferi Porto Rikolu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından tabut ile takım arkadaşları tarafından taşınarak, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

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