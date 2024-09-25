Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut toprağa verildi; cenazeye Dilan-Engin Polat çifti de katıldı

        İSTANBUL'da evinin bulunduğu sitede, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut (29), memleketi Bursa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut toprağa verildi; cenazeye Dilan-Engin Polat çifti de katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL'da evinin bulunduğu sitede, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut (29), memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenazeye, Dilan ve Engin Polat çifti de katıldı.

        Olay, 23 Eylül'de akşam saatlerinde, İstanbul Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak'taki sitede meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı binanın 5'inci katından düştü. Site güvenliğinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Kübra Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aykut'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Aykut'un sosyal medyadan son yaptığı paylaşımda; aşırı kilo kaybından şikayetçi olduğu açıklamasının yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.

        ‘HAYATIMDAKİ HERKESE HEP İYİ GELDİM, AMA KENDİME İYİ GELEMEDİM'

        Kübra Aytekin'in evinde yapılan incelemelerde ise not bıraktığı belirlendi. Notta, “Fıstığa çok iyi bakın, hayatımdaki herkese hep iyi geldim, ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun, o zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyorum kimse görmedi. Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" yazdığı öğrenildi.

        Kübra Aykut’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Aykut'un, Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ndeki cenazesine, 'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katıldı. Kübra Aykut, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar
        Bursa'da zorla alıkoyma ve darp davasında karar
        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
        "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi
        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Motosiklet yayaya çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başlıyor
        TSYD Bursa Şubesi'nden Bursaspor'a ziyaret
        TSYD Bursa Şubesi'nden Bursaspor'a ziyaret
        51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de başlayacak
        51. MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı 1 Ekim'de başlayacak