Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de oturan N.K., önceki akşam, evlerinin önünden babasının tüfeği ile havaya rastgele ateş ederken, arkadaşı ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. N.K.’nin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği N.K.’yi gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasının tüfeği ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan N.K. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

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