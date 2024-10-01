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        Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasının tüfeği ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:02 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:05
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        Babasının tüfeğiyle havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı, gözaltına alındı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde babasının tüfeği ile havaya ateş edip görüntüleri sosyal medyada paylaşan N.K. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

        Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle'de oturan N.K., önceki akşam, evlerinin önünden babasının tüfeği ile havaya rastgele ateş ederken, arkadaşı ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. N.K.’nin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği N.K.’yi gözaltına aldı. Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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