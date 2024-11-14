Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı (2)
2,5SAAT SONRA İKNA EDİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Bayrak'ı kemerle boğarak öldürdükten sonra, evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunan Hakan Bayrak, olaydan 2,5 saat sonra, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından ikna edilip indirildi.
2,5SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Bayrak’ı kemerle boğarak öldürdükten sonra, evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunan Hakan Bayrak, olaydan 2,5 saat sonra, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından ikna edilip indirildi. Özlem Bayrak'ın yakınları, Hakan Bayrak'a saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan Bayrak, İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER
Nakliyeci olan Hakan Bayrak’ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çiftin çocuğu olmadığı öğrenildi. Bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan ve barışmak için tekrar bir araya gelen çiftin, anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdikleri belirtildi.
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