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        Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı (2)

        2,5SAAT SONRA İKNA EDİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Bayrak'ı kemerle boğarak öldürdükten sonra, evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunan Hakan Bayrak, olaydan 2,5 saat sonra, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından ikna edilip indirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:00
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        Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı (2)
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        2,5SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Bayrak’ı kemerle boğarak öldürdükten sonra, evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunan Hakan Bayrak, olaydan 2,5 saat sonra, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından ikna edilip indirildi. Özlem Bayrak'ın yakınları, Hakan Bayrak'a saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan Bayrak, İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

        4 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

        Nakliyeci olan Hakan Bayrak’ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çiftin çocuğu olmadığı öğrenildi. Bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan ve barışmak için tekrar bir araya gelen çiftin, anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdikleri belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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