Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı (3)

        'BİRANLIK SİNİRLE ÖLDÜRDÜM'Bursa'nın İnegöl ilçesinde aldattığını iddia ettiği eşi Özlem Bayrak'ı kemerle boğarak öldüren Hakan Bayrak, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğup öldürdükten sonra çatıya çıktı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘BİRANLIK SİNİRLE ÖLDÜRDÜM’

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aldattığını iddia ettiği eşi Özlem Bayrak’ı kemerle boğarak öldüren Hakan Bayrak, polis tarafından ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Sabah uyandım, eşimin telefonuna baktığımda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim. Beni polisler ikna etti. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dediği öğrenildi.

        Şüpheli Hakan Bayrak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Meteoroloji, yurdu uyardı: 10 gün sürecek
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        Milli yıldızlar, Küresel Futbol Ödülleri'ne aday
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 7 yaralandı
        Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 7 yaralandı
        Bursa'da işçileri taşıyan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 7 kiş...
        Bursa'da işçileri taşıyan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 7 kiş...
        Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren moloz yüklü kamyonun sürücüsüne para cez...
        Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren moloz yüklü kamyonun sürücüsüne para cez...
        5 yıl hapisle aranan yürüme engelli, tutuklandı
        5 yıl hapisle aranan yürüme engelli, tutuklandı
        Bipolar hastası girdiği özel okulda çıkan yangında öldü
        Bipolar hastası girdiği özel okulda çıkan yangında öldü
        Bursa'da yangın çıkan okulda bir kişinin cesedi bulundu
        Bursa'da yangın çıkan okulda bir kişinin cesedi bulundu