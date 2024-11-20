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        İplik fabrikasında kimyasal sızıntı; 15 kişi etkilendi, işçiler tahliye edildi (2)

        FABRİKADANAÇIKLAMA: GAZ SIZINTISI KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:11
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        İplik fabrikasında kimyasal sızıntı; 15 kişi etkilendi, işçiler tahliye edildi (2)
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        FABRİKADANAÇIKLAMA: GAZ SIZINTISI KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Gazdan etkilenen işçilerin kaldırıldıkları hastanede kontrolleri sürerken, fabrikadan yapılan açıklamada, “Bugün, fabrikamızın boyahane sahasında kimyasal reaksiyon kaynaklı bir salınım gerçekleşmiştir. Sızıntıdan etkilenen çalışanlarımız, derhal iş yeri hekimimiz ve hemşirelerimizin refakatinde ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Olayın hemen ardından boyahane bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve gaz sızıntısı kontrol altına alınmıştır. Çalışanlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup olaydan etkilenen çalışanlarımız tedbir amaçlı ayakta tedavi edilmektedir. Olayla ilgili tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. İş güvenliği önlemlerimiz en üst seviyede olup, benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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