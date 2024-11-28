4 dil bilen ve piyano çalan 16 yaşındaki görme engelli Medine, hafızlık eğitimini de tamamladı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde görme engelli Medine Mevlütoğlu (16), ilk ve ortaokul eğitimi yıllarında, yaz tatillerinde gittiği Kur’an kursunda hafız olmaya karar verdi. Braille alfabesini (kabartma alfabesi) öğrenen Medine, 2023 yılında başladığı hafızlık eğitimini, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilen ve piyano da çalan Medine, hafızlık belgesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak istiyor.

İnegöl’de yaşayan Ahıska Türkü Gül-Muhlis Mevlütoğlu çiftinin, 2008 yılında Medine ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Medine’nin, 2,5 aylıkken rutin kontrol için götürüldüğü hastanede, yüzde 90 görme engelli olduğu belirlendi. İlk ve orta eğitimini başarıyla tamamlayan Medine, yaz tatillerinde de babaannesi Nergüzel Mevlütoğlu tarafından götürüldüğü Kur’an kursundaki başarısıyla da hocalarının dikkatini çekti. Hem okul hem de Kur’an eğitimini bir arada sürdüren Medine, 14 yaşına geldiğinde hafız olmaya karar verdi.

HAFIZLIK EĞİTİMİNİ 1,5 YILDA TAMAMLADI İnegöl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Bahriye Ögcem nezaretinde, Braille alfabesini öğrenen kızı Medine’nin, İnegöl Merkez Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda 2023 yılında başladığı hafızlık eğitimini 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığını söyleyen Muhlis Mevlütoğlu, “Kızımız hafızlık eğitimini aldı. Allah’ımıza şükürler olsun hafızlığını bitirdi. Hocalarımıza da çok çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Biz de ailesi olarak, annesi, babası, babaannesi, anneannesi olsun dedesi olsun, elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah’a şükürler olsun hafız oldu, bizi mutlu etti. Hamdolsun, inşallah Rabb’im ileriki zamanlarda da yardımcısı olsun. İnşallah ilahiyatı da okur, bitirir” dedi.

‘BİR KAPI KAPANDI AMA BİNLERCE KAPI AÇILDI’ Medine’yi, bebekken sabit bir yere bakmasından şüphelenerek, rutin kontrol için hastaneye götürdüklerinde görme engelli olduğunu öğrendiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen anne Gül Mevlütoğlu ise kızlarının eğitimine büyük önem verdiklerini ve yaşıtlarından geri kalmaması için özel kurslara gönderdiklerini belirtti. Gül Mevlütoğlu, başarıya giden zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“2,5 aylıkken böyle bir göz sorunu olduğunu fark ettik, doktora götürdük. Görmediğini söyledi doktorumuz. Başka bir doktora daha götürdük, aynı kanıya geldiler. Sonra eğitimine başladık. Medine’yi, anaokuluna gitmeden önce, Bursa’da özel kurslara götürdük. Okula gitmeden önce okuma- yazmayı biliyordu artık. Daha çabuk bir şekilde öğrendi. İlkokuldan önce sıkıntı çektik, endişelendik. Çocuklar arasında kabul edilir mi diye endişelendik. Bir kapı kapandı ama binlerce kapı açıldı bizim için. Her şeyi kolaylıkla elde ettik. Biz ne kadar sıkıntı çeksek de endişelensek de Medine, şükür çok kolaylıkla elde etti okulları, eğitimi. Bu zamana kadar gönlümüzden geçen her şeyi, kat kat fazlasıyla verdi Rabbim, şükürler olsun. Şimdi hafız oldu. Hafızlık konusunda, din konusunda hocalarım sağ olsun çok destek oldular bize.”

‘TEK YÖNDE DEĞİL, FARKLI FARKLI YÖNLERDE BİLGİSİ OLSUN İSTEDİK’ Kızlarını her yönde geliştirmek için çaba gösterdiklerini, piyano ve yabancı dil eğitimi de aldırdıklarını söyleyen Gül Mevlütoğlu, “Piyano dersleri aldı, İngilizce eğitimine gitti. Her türlü, tek yönde değil de hani farklı farklı yönlerden bilgisi olsun istedik. Hala da devam ediyoruz. İstiyoruz ki bir şekilde belki de inşallah bu hafızlığı tamamlar, ilahiyata gider. İleride belki yurt dışına gidip de dinimizi tanıtır diye, böyle hayallerimiz var bizim. Allah’ın izniyle gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜK YAŞTAN BERİ KUR’AN AŞKIYLA BÜYÜTÜLDÜM’ 13 yaşında Süleyman isminde bir erkek kardeşi de olan Medine Mevlütoğlu ise şöyle konuştu: “Ben küçük yaştan beri Kur’an aşkıyla büyütüldüm. Yani her zaman bu aşılandı bana. 8 yaşıma kadarki süreçte de her zaman babaanne, anneanne vesilesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki birçok kursta eğitim alma fırsatı buldum. Fakat kabartma Kur’an-ı Kerim, hani o zamanlar hem materyal yoktu, imkan yoktu. Öğrenememiştim. 8 yaşındayken hocalarım sağ olsunlar beni keşfettiler, ‘Sen öğrenebilirsin’ dediler. Kabartma Kur’an öğrenme sürecim başladı. Kısa bir süreçte Elif Ba cüzünü bitirdik ve Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladık, kabartma Kur’an ile. Ve fark ettim ki Kur’an-ı Kerim benim hayatımı şekillendiriyor, ben onu hayat rehberi edinmeliyim ve daha fazla bu Kur’an-ı Kerim ile hemhal olmalıyım dedim. Fakat o zamanlarda maalesef böyle bir şey mümkün olmadı. Benim ortaokul sebebiyle Ankara’ya gitmem gerekti. Ankara’daki eğitimime de ne yazık ki ara vermek durumunda kaldım. Ankara’dan döndükten sonra da Kur’an-ı Kerim eğitimime ara vermeden devam etmek istedim. Hem onu ezberlemek hem de anlamını içime işlemek istedim. Mart 2023’te İnegöl Merkez Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda, Hacer Hocamın öğrencisi olarak hafızlığa başladım. Normalde 3 yıla kadar uzayan hafızlık sürecini 1,5 yıl gibi bir süreyle tamamlamak nasip oldu, çok şükür.”

‘FIKIH VE TEFSİR ALANLARINDA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM’ Lise eğitimini tamamladıktan sonra, ilahiyat fakültesine giderek akademisyen olmak istediğini söyleyen Medine Mevlütoğlu, “Zira hedefim bu yönde. Daha çok Kur’an-ı Kerim ile hemhal olmak ve insanların da hemhal olmasını sağlamak istiyorum inşallah. Daha sonra fıkıh ya da tefsir gibi alanlarda kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Hem diyanet bünyesinde öğretmenlik, hocalık yapmanın yanı sıra kendimi geliştirip, üniversitelerde bir akademisyen, bir profesör olarak da görev yapmak hedeflerim arasında” diye konuştu.

Arapça ve İngilizceyi bilen, internetten Fransızca, annesinden de Rusça dersleri alan Medine Mevlütoğlu, piyano eğitimine de devam ettiğini belirterek, “Ben hafızlık sürecimde, aynı zamanda İngilizce eğitimi de alıyordum. Bir ilerleme kaydetmiştim, fakat benim kurum bitti. O zamanlarda belli bir seviyeye gelmiştim, o seviyenin bitişiyle beraber, ben akademiden ayrıldım. Fakat haftanın 3 günü, anadili İngilizce olan eğitmenlerle yine eğitimime devam ediyorum. Aynı zamanda imam hatip lisesi öğrencisi olmam sebebiyle de Arapça öğreniyorum. Kendi kendime Fransızca öğrenmemin yanı sıra annem sağ olsun Rusça öğrenmeme de katkı sağlıyor. Aynı zamanda piyano eğitimime de devam ediyorum. Bu süreçte de hafızlığımı tamamladım” ifadelerini kullandı.