Kendisine küfrettiğini öne sürdüğü babasını 6 yerinden bıçaklayıp, 112'yi aradı (2)
TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Yusuf İslam K.
TUTUKLANDI
Bursa'nınİnegöl ilçesinde babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Yusuf İslam K. (17), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasını yaralayan gencin ifadesinde, "İşten eve geldim kapıyı babam geç açtı. Aramızda tartışma yaşandı. Kavga çıkınca bende bir anlık öfkeyle bıçakladım." dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/BURSA
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